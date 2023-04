Napoli, Spalletti annuncia il rientro di Osimhen: “C’è il 100% di possibilità che al ritorno ci sia”

Victor Osimhen recupererà per la partita di ritorno contro il Milan in Champions League. È questo l’annuncio di Luciano Spalletti al termine della partita che gli azzurri hanno perso per 1-0 contro i rossoneri: “C’è il 100% di possibilità al ritorno ci sia. Tenerlo fuori e non rischiarlo anche sabato, probabilmente ci consentirà di completare il lavoro previsto dallo staff medico, poi può accadere di tutto“.

“Non dobbiamo pensare a cosa ci manca, più ne discutiamo e peggio è, meglio non pensarci. Noi siamo forti uguali, dobbiamo pensarlo perché lo siamo. Pensiamo nella maniera corretta, Elmas ha fatto un grandissimo lavoro di pressione, bravissimo e importante“.

“Nonostante la mancanza di un terminale, abbiamo avuto diverse grandi occasioni, Maignan ha fatto interventi fondamentali“, ha poi concluso il mister azzurro. I tifosi azzurri possono quindi stare tranquilli, l’attaccante azzurro sarà presente al Maradona (salvo clamorosi colpi di scena). A mancare, invece, saranno Kim e Anguissa, entrambi squalificato in Champions League.