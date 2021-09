Napoli, Spalletti attende ancora l’apporto di 4 big: i nomi

18 punti in 6 partite non sono da tutti. L’avvio strepitoso del Napoli in campionato certifica come quella degli azzurri sia una rosa ampia di primissimo livello, che comprende buone alternative in quasi ogni ruolo del campo. Luciano Spalletti ha più volte rimarcato dal suo arrivo la bontà della squadra, che pare funzionare molto bene sia con i titolari che con i subentranti.

Il tecnico di Certaldo si è occupato sin da subito di valorizzare gli elementi in rosa, a partire da Lobotka fino ad arrivare a Petagna, passando per Elmas e Ounas. Si tratta di calciatori che lo scorso anno venivano poco considerati ma che adesso, grazie alle rotazioni ed alle sostituzioni, hanno assunto maggiore importanza.

In pochissimo tempo il valore complessivo della rosa del Napoli è così vertiginosamente aumentato, ed è addirittura destinato ad aumentare. Tra le fila del Napoli infatti si “nascondono” ancora dei valori che non sono ancora bocciati sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, chi per un motivo, chi per un altro.

Valori da ritrovare

Tra questi vi è innanzitutto Dries Mertens. Il valore del belga è indubbio e finalmente tra non molto Luciano Spalletti potrà disporne appieno. Il numero 14 del Napoli era stato già convocato nell’ultima di campionato contro il Cagliari. La partita di Europa League con lo Spartak Mosca potrebbe essere l’occasione ideale per rivederlo finalmente in campo.

Altre due pedine importantissime che non stanno rendendo quanto potrebbero sono sicuramente Manolas e Lozano. Il primo, che peraltro Spalletti ha già allenato alla Roma, è costato al Napoli ben 36 milioni di euro ed è scivolato dietro a Rrahmani nelle gerarchie difensive del Napoli. Il secondo si sta ancora riprendendo dal brutto infortunio rimediato in estate con il suo Messico.

L’ultimo calciatore che presto potrebbe tornare a dimostrare il suo grande valore è Faouzi Ghoulam, purtroppo ancora un oggetto misterioso. Il terzino algerino si allena da tempo ormai interamente in gruppo e nelle prossime ore potrebbe finalmente essere convocato.