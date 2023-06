Napoli, Spalletti avrebbe consigliato Fabio Cannavaro come nuovo allenatore

Il casting del nuovo allenatore della SSC Napoli è ormai iniziato da diverse settimane. Da Italiano a Benitez passando per Luis Enrique. Alla fine, il prescelto sembra essere Galtier, il quale si sta liberando dal PSG per poi iniziare a trattare con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Tra i vari nomi che sono circolati in questi giorni, c’è anche quello di un ex calciatore del Napoli, ora allenatore. Fabio Cannavaro. L’ormai ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, avrebbe consigliato proprio l’ex difensore di Napoli e Juve per proseguire il suo ciclo vincente. Come riportato dall’edizione de Il Mattino, infatti, il mister è convinto che l’ex difensore della Nazionale italiana rappresenterebbe la figura ideale per dare continuità al suo progetto e sarebbe ben accolto da parte di tutto lo spogliatoio.

Aurelio De Laurentiis, però, non sembra mai aver preso in considerazione l’allenatore partenopeo, il quale, secondo il presidente, non avrebbe la giusta esperienza per guidare una squadra come gli azzurri.