Napoli, Spalletti avrebbe contattato Emerson Palmieri: il calciatore vorrebbe un ingaggio da 4.6 mln di euro

Aurelio De Laurentiis ha ingaggiato Luciano Spalletti con l’obiettivo di riportare il Napoli in Champions League. Questi ultimi due anni, infatti, pesano come un macigno per le casse della dirigenza partenopea.

Per riuscirci il mister ha chiesto di non effettuare cambi drastici, cercando di mantenere l’attuale formazione con i big.

Qualche sacrificio sicuramente ci sarà e per questo Spalletti avrebbe chiesto un calciatore in particolare, un terzino sinistro: Emerson Palmieri.

Il terzino sinistro del Chelsea e della Nazionale italiana è infatti un pupillo di Spalletti il quale l’ha allenato già durante la sua esperienza sulla panchina della Roma.

Secondo le ultime indiscrezioni, il mister avrebbe contattato Emerson Palmieri per convincerlo ad accettare Napoli. Il calciatore non avrebbe nessuna perplessità ad accettare la causa azzurra, l’unico problema potrebbe potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio. Il terzino, infatti, non vuole rinunciare al suo attuale ingaggio da 4.6 milioni di euro ed avrebbe chiesto espressamente di guadagnare la stessa cifra.