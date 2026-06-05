Un azzurro lascia Napoli ma resta in Italia? Piace tanto a Spalletti

È tempo di cambiamento per il Napoli. Stanislav Lobotka è legato al club azzurro da un contratto che ha come data di scadenza il 30 Giugno 2027. La società potrebbe eventualmente anche esercitare il diritto di opzione unilaterale per la stagione successiva.

Stando a quanto riportato dal giornale “TuttoSport” , attualmente il centrocampista avrebbe deciso di prendersi del tempo per riflettere e pensare al suo futuro, nonché alle possibili proposte degli altri club; inclusi quelli di serie A.

Secondo le recenti indiscrezioni, a farsi avanti nel breve termine sarà la Juventus. Luciano Spalletti vuole a tutti i costi il calciatore slovacco nella sua rosa. Per ora, la squadra bianco-nera non ha fatto ancora nessun offerta. Si pensa, tuttavia, che arriverà molto presto.

In diverse occasioni, l’ex allenatore del Napoli ha sottolineato quanto il suo team necessiti di rafforzare la zona della mediana, che attualmente risulta non soltanto prevedibile; ma anche legata costantemente alle esigenze di Locatelli.

Se la trattative dovessero avere luogo, la conclusione dell’accordo non sarà né semplice né veloce. Aurelio De Laurentiis non è disposto a cedere il giocatore a meno della cifra della clausola di cessione valida solo per le squadre estere, pari a 25 milioni. Probabilmente, la vendita non avverrà se non ad una cifra molto alta, che si aggira intorno ai 35 milioni di euro.