Napoli, Spalletti blocca Diego Demme: fa parte del progetto

I colleghi di Sky hanno fatto il punto della situazione di Diego Demme, centrocampista del Napoli classe 1991. Di lui si era parlato come probabile giocatore pronto a dire addio al club azzurro a partire già da gennaio. Tuttavia, qualcosa deve essere cambiato, vediamo cosa è accaduto e perché la sua partenza sembrerebbe essere esclusa per ora.

Prestazioni deludenti

Demme è stato considerato uno degli elementi sacrificabili a causa delle sue prestazioni. Il giocatore è fuori dalla lista Champions League a causa di un infortunio e in campionato è apparso in tre partite per un totale di 20 minuti giocati. Insomma, non proprio un top player che ci si aspettava.

Partenza a gennaio? Non ancora

Nonostante questi numeri, Luciano Spalletti ritiene il calciatore ancora parte del progetto sebbene per caratteristiche non sia l’alternativa ideale a Lobotka. Tuttavia, Demme è perfettamente integrato nel progetto, non si è lamentato ed è consapevole che il tecnico potrebbe dargli ancora spazio.