Napoli, Spalletti e il retroscena su Ostigard: “Un professionista esemplare, purtroppo…”

Luciano Spalletti è stato senza dubbio uno dei migliori allenatori di sempre della SSC Napoli. È riuscito infatti a creare una squadra eccezionale, un gruppo che poi ha vinto lo Scudetto. L’obiettivo, ora, è ripetere le gesta campane in Nazionale, con la quale Spalletti ha iniziato la sua nuova avventura.

L’ex allenatore della SSC Napoli, durante l’esperienza azzurra, ha contato su calciatori di alto livello, alcuni dei quali, però, non ha potuto far giocare con continuità in quella squadra per via dell’enorme potenziale dei titolari. Tra questi bisogna sottolineare Leo Ostigard, giocatore che Spalletti ha sempre apprezzato: “È un professionista e un uomo di quelli eccezionali, è anche un buon calciatore, sta facendo delle conoscenze per quanto riguarda il nostro campionato, ma ha delle qualità ben definite”.

“Di lui ricordo meglio quando sono andato a prenderlo con Giuntoli“. “Sta imparando delle cose, solo le qualità perfette di Kim e Rrahmani non gli hanno concesso molto spazio“, aveva dichiarato l’exallenatore partenopeo.

Con il Napoli di Spalletti Ostigard ha giocato solo sei partite da titolare, ma il mister non aveva potuto fare altrimenti. In difesa, infatti, c’era un certo Kim che ha fatto subito capire di che pasta era fatto. Il mister, però, ha sempre apprezzato il suo giocatore.