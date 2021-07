Napoli, Spalletti e l’acquisto ideale: Emerson Palmieri pista concreta

Come confermato nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport, l’acquisto ideale per il Napoli di Luciano Spalletti risponde al nome di Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea è l’unica richiesta esplicita del tecnico toscano, che per il resto si accontenterebbe della rosa così com’è.

Il calciatore già è stato interpellato a riguardo ed ha manifestato la sua ferma volontà di sposare il progetto partenopeo. I contatti sono stati avviati e pare essersi mosso lo stesso Luciano Spalletti in prima persona. Rimane così da convincere il Chelsea, non disposto a fare sconti sul cartellino del calciatore italo-brasiliano.

Poi c’è da risolvere il modo ingaggio, con Emerson Palmieri che guadagna al momento cifre non alla portata delle casse di Aurelio De Laurentiis. Ciò però pare essere un problema risolvibile, soprattutto grazie alla volontà condivisa di unire i propri percorsi calcistici.

Ad agevolare la trattativa inoltre vi è il recente inserimento di Pini Zahavi tra gli intermediari di Emerson Palmieri, ad affiancare lo storico procuratore Federico Malta. Zahavi ha moltissime esperienza nel campo delle cessioni internazionali ed ha partecipato a parecchie operazioni importanti, tra cui ad esempio l’acquisizione del Chelsea da parte di Roman Abramovich.

Insomma, Emerson Palmieri vuole il Napoli, il Napoli vuole Emerson Palmieri. Una pista vera, concreta, che date le volontà in gioco potrebbe proseguire spedita e senza intoppi verso la fumata bianca. Il tempo a disposizione c’è e nessuno ha fretta di chiudere l’affare, anche se dal canto suo Emerson Palmieri è in trepidante attesa e vorrebbe avere tutti disponibili per l’inizio del ritiro estivo.