Napoli, Spalletti e l’investitura per un giovane napoletano: l’obiettivo è arrivare alla Nazionale

Dopo pochi mesi dal suo addio alla SSC Napoli, Luciano Spalletti ha deciso di ripartire dalla Nazionale italiana. Lo scudetto vinto rappresenta un ricordo indelebile per il mister, il quale ha deciso di tatuarselo anche sul braccio. L’allenatore, però, non dimentica la stagione del suo grande Napoli ed in particolare di uno dei pochi napoletani che ha avuto l’onore di vincere lo Scudetto nella sua città: Gianluca Gaetano.

Pur ritagliandosi uno spazio assai ridotto nella passata stagione, gode di grande considerazione da parte sia della società e del nuovo mister. Lo scorso anno ha giocato poco con la maglia azzurra ma la sua tecnica non si discute affatto. Per Spalletti il centrocampista campano “è fortissimo”, il tecnico lo ha ribadito più volte in conferenza stampa. Il toscano ha sempre trovato in lui un gran potenziale.

L’ex Cremonese può ricoprire un po’ tutti i ruoli di centrocampo. Mister Spalletti lo ha provato anche nella posizione di Stanislav Lobotka. Gaetano è migliorato tanto nella fase di non possesso, sulle sue qualità in fase di impostazione del gioco non ci sono stati mai dubbi sul suo valore.

La sua duttilità potrebbe far davvero comodo al Napoli quest’anno e chissà se riuscirà ad esprimersi al meglio con Rudi Garcia. Da parte di Luciano Spalletti è arrivata una grossa investitura per Gaetano, ora spetterà a lui conquistarsi anche un posto in Nazionale.