Napoli, Spalletti elogia Elmas: “Che bella persona, anche quando non gioca mi sorride sempre”

Luciano Spalletti si è integrato bene nello spogliatoio della SSC Napoli. Arrivato tra qualche mugugno dei tifosi, le prestazioni in campo e le sue parole verso la città hanno subito fatto cambiare idea ai perplessi.

Prima della partita contro la Lazio, Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha fatto i complimenti ad un suo calciatore, Elif Elmas: “Il macedone è una bellissima persona, è sempre sorridente. Qualche volta l’ho lasciato fuori, gli ho preferito altri, ma lui non ha cambiato atteggiamento, mi ha sorriso come sempre“.

“Non è come tanti altri che, magari, se li lasci in panchina, ti guardano male. Per me è un centrocampista, un trequartista, uno più da linee interne“.

Un grande elogio quello di Luciano Spalletti al suo calciatore, il quale sicuramente avrà apprezzato tali parole.

Spalletti ha infine dichiarato: “Elmas può fare tutto, puoi metterlo ovunque, ma è chiaro che se lo metti più dentro al campo gli agevoli il lavoro. Ma la cosa più importante è che sia una bellissima persona“.