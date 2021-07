Napoli, Spalletti elogia Koulibaly: “Mai allenato uno così forte”

L’allenatore della SSC Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua squadra a disposizione e di alcune caratteristiche dei calciatori che allena ormai ogni giorno.

“Vogliamo un centrocampo che palleggia. Tatticamente le squadre avversarie hanno vantaggi e svantaggi. Per questo si parla di 4-2-3-1 e di 4-3-3“.

“Incatenato per Koulibaly? Io mi incateno per tutti. Ho già detto che a me questa squadra piace così com’è. io sono quello più felice del Napoli se la squadra resta così. Io Koulibaly lo vorrei con me. Non ho mai allenato uno forte come lui, sia come calciatore che come uomo“.

Un grande elogio da parte di Luciano Spalletti a Kalidou Koulibaly, il quale è stato definito uno dei calciatori più forti mai allenato.

L’allenatore azzurro ha infine dichiarato che “questa è una maglia che resta addosso anche quando non si gioca, tutti i giorni. lo dobbiamo al nostro pubblico che merita una appartenenza totale“.