Napoli, Spalletti elogia Rrahmani: “Personalità da leader, urla verso tutti”

Durante la conferenza stampa, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e di un calciatore in particolare che, in questa stagione, è diventato un punto di riferimento della squadra: Amir Rrahmani.

“Me l’aspettavo, anche quando facevo giocare Manolas c’era Rrahmani sempre sul pezzo che mi mostrava che faceva il suo mestiere, doveva avere più attenzione nella costruzione bassa per avere qualità nell’uscita, ora è perfetto”.

“Ti trova quelli in trequarti spessissimo e poi ha assunto una personalità da leader della difesa, urla verso tutti e complimenti per il suo livello, come Juan Jesus senza fare discorsi di rivalsa”.

Parole di elogio da parte del mister Luciano Spalletti verso il suo difensore che è riuscito a sostituire egregiamente Kostas Manolas.

Spalletti ha infine dichiarato: “Ha lavorato e fatto vedere che può avere un futuro in qualsiasi squadra che merita per l’uomo“.