Napoli, Spalletti ha pressato Giuntoli per l’acquisto di Kim. Preoccupazione clausola rescissoria

Il Napoli sembra una macchina perfetta. Grazie al suo allenatore, la squadra azzurra è riuscita a conquistare delle vittorie importanti che hanno portato il club in alto in classifica, sia in campionato che in Champions League.

Tra i protagonisti della stagione, fino a questo momento, il difensore azzurro Kim Min-jae, il quale ha fatto subito dimenticare un altro gigante come Kalidou Koulibaly. Dopo l’addio del centrale azzurro, infatti, il mister Luciano Spalletti ha martellato ogni giorni il dirigente Cristiano Giuntoli per acquistare il difensore sudcoreano.

“Uno così ci serve come il pane” ha pronunciato Spalletti nei confronti del dirigente partenopeo. Ora Kim, oltre ad essere diventato un idolo per la piazza azzurra, è punto di riferimento.

Un po’ di preoccupazione ci sarà solo in estate 2023, precisamente quindici giorni, a partire dal primo luglio. In questa data, infatti, sarà valida la clausola rescissoria da 50 milioni di euro prevista nel contratto del difensore. A svelarlo è lo stesso avvocato della SSC Napoli:

“In estate, la clausola di Kim Min-jae sarà valida per 15 giorni. La volontà della società, laddove ci siano clausole, è quella di limitare in un tempo molto ristretto la validità della clausola. Per la semplice motivazione che così eventuali partenze e sostituzioni possono essere valutate per tempo“.