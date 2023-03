Napoli, Spalletti innamorato di un suo calciatore: “Fa cose incredibili e può ancora migliorare”

Grazie alla vittoria contro l’Atalanta e la sconfitta dell’Inter, il Napoli è ora a +18 rispetto ai nerazzurri ed ha praticamente messo le mani sul suo terzo Scudetto. Merito è sicuramente della squadra, ma anche dei singoli. Durante la scorsa estate, infatti, il Napoli ha messo a segno degli acquisti davvero eccezionali, e tra questi figura anche il difensore Kim.

Nella conferenza stampa di ieri, Luciano Spalletti ha esaltato il suo giocatore in seguito ad un’affermazione di un giornalista. “Mister, quando parla del suo difensore i suoi occhi si illuminano di gioia“. Questa la risposta: “Kim fa venti cose incredibili in una partita, per me è davvero il centrale più forte del mondo. Quando parte con la palla e decide di partire palla al piede, porta la palla nell’area avversaria in 5 secondi. Quando si abituerà definitivamente al calcio italiano sarà ancora meglio”.

“Paragone Kim o Koulibaly? Sono due giocatori molto simili, con questa esuberanza a fare recuperi a campo aperto. A volte Koulibaly sembrava che snobbasse perché era molto convinto della sua forza, Kim invece quando avverte il periodo diventa una roba assurda. Koulibaly era maestoso nel modo di fare, Kim diventa esecutivo. Ha anche il vantaggio di essere molto più giovane dell’altro, mi piacerebbe vederlo tra un paio di anni: ha grandi potenzialità”.