Napoli, Spalletti mette quattro big in panchina in vista della partita contro il Verona

Il tecnico degli azzurri potrebbe stravolgere le carte in tavola in vista del match contro il Verona

Archiviata la sconfitta contro il Milan, il Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare il match contro il Verona. Secondo quanto racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci potrebbero essere dei cambiamenti e sorprese al Bentegodi. Vediamo quindi come si muoverà il tecnico azzurro.

Quattro big in panchina contro il Verona

Stando a quanto riportato dal CdS, pare che il tecnico lascerà in panchina quattro big: Fabian, Zielinski, Politano ed anche Insigne. “A destare grande curiosità, ovviamente, saranno le scelte di formazione. E dunque la possibilità che qualcuno degli uomini apparsi più in affanno nelle ultime due partite possano partire dalla panchina: Fabian, Politano e Zielinski sono tra gli indiziati, ma con il Milan anche Insigne non ha brillato” scrivono sul quotidiano sportivo.

“Avanzano, nel frattempo, le candidature di Ounas, Elmas e Anguissa, ma ora Spalletti ha davvero l’imbarazzo della scelta: tutti disponibili ad eccezione di Malcuit, alle prese con i postumi di un problema al polpaccio destro, e Tuanzebe, reduce dalla lombalgia” continua.

Gli azzurri quindi proveranno ad acciuffare lo scudetto mettendo in campo i big per gli scontri più ostici. La corsa allo scudetto non è finita e ora più che mai bisogna blindare la qualificazione alla prossima Champions League.