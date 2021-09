Napoli, Spalletti pensa al turnover in Europa League: prima panchina per Anguissa?

Franck Zambo Anguissa sembra uno di quei giocatori instancabili, che l’allenatore non vorrebbe togliere dal campo neanche sotto costrizione. Ed infatti dal suo arrivo a Napoli il centrocampista camerunense non ha saltato neanche un secondo di partita, debuttando contro la Juventus appena due giorni dopo il suo atterraggio in Italia.

Pian piano comunque il centrocampo del Napoli si sta infoltendo: contro il Cagliari ha fatto il suo esordio stagionale Diego Demme e tra poco dovrebbe tornare anche Stanislav Lobotka. Insomma, a breve Luciano Spalletti avrà a disposizione pedine importanti per attuare un po’ di rotazioni, indipendentemente dai titolari.

Una sorta di turnover sarà sicuramente fatto giovedì, quando il Napoli scenderà in campo tra le mura amiche del Diego Armando Maradona per l’impegno di Europa League contro lo Spartak Mosca.

Non ci sarà un vero e proprio stravolgimento, anche perché Spalletti non ha per nulla intenzione di snobbare la competizione. Qualche cambio però è fisiologicamente consigliato, soprattutto considerando il recente tour de force che ha visto il Napoli costretto a giocare più o meno ogni tre giorni.

Ecco dunque che forse potrebbe arrivare il momento per Anguissa di riposare, dando spazio a Diego Demme che potrà così mettere nelle gambe minuti fondamentali. Secondo quanto filtra dall’ambiente però, il mediano camerunense non sembra così contento della possibile panchina. “Mister, io mi riposo giocando”, avrebbe detto a Spalletti secondo i media.