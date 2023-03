Napoli, Spalletti pensa al turnover: Kvara rischia la panchina contro l’Atalanta

La partita persa contro la Lazio non rappresenta un campanello d’allarme, ma l’allenatore Luciano Spalletti non vuole cali di concentrazione anche in vista della partita di ritorno in Champions League. Per come iniziata, si tratta di una stagione troppo importante per buttare tutto nelle ultime giornate.

Contro i biancocelesti, inoltre, il mister azzurro ha visto alcuni calciatori non in forma e per questo starebbe pensando ad importanti cambiamenti in vista della prossima partita di Serie A contro l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Tre potrebbero essere i cambi in vista della gara: ovvero Ndombele, Elmas e Politano.

I calciatori che potrebbero sedersi in panchina sono Lozano, Anguissa e a sorpresa anche Khvicha Kvaratskhelia. Spalletti vuole infatti concedere qualche minuto di pausa al suo gioiello per poi averlo in forma per la partita di mercoledì contro il Francoforte. Con suo talento Luciano Spalletti è stato chiaro. A Napoli, per via dei tanti impegni, non ci si può permettere di giocare tutte le partite. È necessario rifiatare per essere sempre al massimo della condizione.