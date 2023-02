Napoli, Spalletti per un attimo ha pensato di lasciare il club

Il Napoli continua la sua corsa verso lo scudetto. Gli azzurri offrono ancora una volta la prova di quanto già pensato: una squadra forte dal punto di vista fisico ma soprattutto psicologico. Merito dell’importante turnover fortemente voluto dal presidente De Laurentiis nella scorsa sessione di mercato e del lavoro svolto dal mister Spalletti.

Sulla scia di quest’entusiasmo non si può non pensare al futuro del mister Spalletti. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, De Laurentiis potrebbe sfruttare la clausola unilaterale che permetterebbe di allungare al 2024 il termine del contratto del tecnico di Certaldo che sembra avere piacere di vivere ancora l’avventura azzurra.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, non è sempre stato così. Il noto giornale, infatti, ha rivelato un incredibile retroscena secondo cui il tecnico sarebbe stato ad un passo dall’addio.

Ecco quanto riportato: “Era di maggio, meno di un anno fa. E il clima intorno al Napoli non aveva minimamente una relazione con quello attuale. La delusione di una piazza per una squadra che aveva fatto bene ma sul più bello era scomparsa, per poi riapparire a scudetto svanito, un presidente che non risparmiava stilettate al suo allenatore, che pensò seriamente di cambiare“.

Acqua passata, per fortuna, per tutti i tifosi che potranno continuare a vedere in uniforme azzurra anche Spalletti almeno fino al 2024.