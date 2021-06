Napoli, Spalletti potrebbe puntare su Malcuit: sarà convocato per il ritiro di Dimaro

Luciano Spalletti è già al lavoro per stabilire la rosa per la prossima stagione. Con il nuovo allenatore ben presto inizierà il ritiro di Dimaro, ritiro in cui ci potrebbero essere anche delle novità.

Alcuni calciatori vogliono infatti farsi trovare pronti per convincere Spalletti a puntare su di loro e tra questi vi sarebbe anche Kevin Malcuit.

Dopo il prestito di sei mesi alla Fiorentina, il terzino vuole giocare le sue carte a Napoli soprattutto dopo la partenza di Elseid Hysaj.

Malcuit punta a diventare il secondo di Giovanni Di Lorenzo e giocarsi anche il posto da titolare. Prima del brutto infortunio, infatti, il francese stava offrendo davvero grandi prestazioni.

Spalletti ha intenzione di portarlo a Dimaro per valutarlo. Durante il ritiro deciderà se confermarlo e puntare su di lui per la nuova stagione. Se offrirà garanzie, la società non acquisterà un altro terzino destro.