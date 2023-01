Napoli, Spalletti preoccupato per le future uscite

Il Napoli ha concluso la prima parte di campionato ottenendo ottimi risultati sia in campo internazionale che in Serie A. Il merito va al grande lavoro svolto dal mister Spalletti che ha saputo tirar fuori le migliori qualità di tutti i calciatori.

In questa prospettiva, recentemente, il tecnico si è mostrato preoccupato rispetto alle future uscite che potrebbero turbare l’equilibrio raggiunto nella rosa.

In vista delle future sessioni di mercato, infatti, Spalletti ha dichiarato: “Si va avanti con questa rosa e se dovesse uscire qualcuno non per nostra volontà, non è detto che ne arriveranno altri“.

Spalletti fa un chiaro riferimento alla possibile partenza di Demme e Sirigu che potrebbero lasciare la maglia azzurra nelle prossime settimane. In particolare, se Sirigu decidesse davvero di partire, la porta azzurra si troverebbe scoperta in quanto l’arrivo di Contini non basterebbe come sola alternativa a Meret.