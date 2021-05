Napoli, Spalletti pronto ad accettare: Giuntoli studia quattro colpi

L’estate si avvicina e con essa anche il calciomercato. In casa Napoli a tale proposito ci si aspetta grande movimento, soprattutto per l’imminente cambio in panchina. Con ogni probabilità infatti Gennaro Gattuso dirà addio a fine stagione.

Al suo posto sembra sempre più vicino Luciano Spalletti. Il tecnico nerazzurro ed il club partenopeo, come raccontato nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport, stanno trattando in maniera spedita: l’offerta di De Laurentiis è pari a 2.5 milioni di euro annui, la richiesta dell’ex Inter è invece di 4 milioni.

Una distanza facilmente colmabile: la sensazione è che ben presto si possa trovare un accordo intorno ai 3 milioni di euro annui. Intanto con il cambio in panchina e la nascita di un nuovo progetto tecnico, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta studiando i rinforzi da regalare al nuovo allenatore.

I nomi che circolano in orbita Napoli sono molti ed è molto difficile fare chiarezza sulle gerarchie. I ruoli che necessitano di essere rinforzati sono invece abbastanza chiari: con molta probabilità saranno acquistati infatti un difensore centrale, un terzino sinistro, un centrocampista e forse un attaccante di scorta per sostituire Petagna.

Insomma, all’ombra del Vesuvio ci si aspetta una mini rivoluzione, con acquisti di spessore per regalare al prossimo allenatore azzurro una rosa super competitiva. Ovviamente per progettare la prossima stagione si sta anche attendendo l’esito di quella attuale, con la speranza che Gennaro Gattuso porti il Napoli in Champions League.