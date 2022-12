Napoli, Spalletti prova a convincere Demme. In Turchia si allena un baby talento della Primavera

Il Napoli è in questi giorni in ritiro in Turchia in attesa della fine del Mondiale. Il 4 gennaio, infatti, c’è subito una partita importante, con gli azzurri che saranno impegnati a San Siro contro l’Inter, un match per lo Scudetto.

Il calciomercato azzurro non riserverà molte sorprese, con il mister Luciano Spalletti che ha intenzione di non effettuare nessun cambio. Nelle scorse ore, infatti, l’allenatore avrebbe avuto un colloquio con Diego Demme, l’unico indiziano a lasciare la Campania a gennaio.

Il mister ha provato a convincerlo e far restare almeno fino a giugno. Per lui ci saranno minuti in più ora che ha recuperato dall’infortunio. Intanto, in Turchia, Spalletti ha convocato anche un giovane della Primavera, Gennaro Iaccarino.

Il baby talento avrebbe già stupito l’allenatore, il quale potrebbe farlo esordire con la prima squadra nel nuovo anno. Il centrocampista 19enne, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è una promessa della squadra azzurra e potrebbe diventare addirittura il vice Lobotka.

Iaccarino, in passato, ha rifiutato la corte di top club come Milan, Inter e Juventus pur di restare con la maglia azzurra. Merito della sua presenta a Napoli è Gianluca Grava, il quale lo strappò alla concorrenza dalla Victoria Marra di Scafati.