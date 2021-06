Napoli, Spalletti prova a convincere Nainggolan ma il “Ninja” aspetta il Cagliari

Luciano Spalletti rompe gli indugi e seppur ufficialmente non sia ancora il nuovo tecnico del Napoli (bisognerà aspettare a tal riguardo il primo luglio) prova a imbastire una trattativa lampo con l’ex pupillo alla Roma e all’Inter, Radja Nainggolan. Il giocatore belga, dopo il secondo anno in prestito al Cagliari però, pare non essere entusiasmato dall’attenzione del coach toscano, preferendo aspettare la decisone degli isolani sul suo futuro.

Radja Nainggolan è più che una suggestione per i tanti tifosi del Napoli. Il centrocampista di proprietà dell’Inter sarebbe accolto con enorme calore dalla piazza partenopea che ritroverebbe nel “Ninja” quel furore e quel carisma andati perduti negli ultimi tempi. Un motorino di centrocampo pronto a battersi per la causa. Un giocatore, come amano definirlo gli inglesi, box to box. Ottimo nell’interdizione e straordinario nel riversarsi in avanti per concludere a rete.

D’altronde avere sulla panchina un allenatore come Spalletti che con Nainggolan ha stretto uno dei sodalizi più riusciti del recente passato, non è cosa di poco conto. L’ascendente del mister sul trentatreenne di Anversa è forte e la possibilità di vestire l’azzurro non sarebbe esigue. Eppure c’è una questione che potrebbe mettere i bastoni fra le ruote alla trattativa tra Napoli e giocatore.

Radja Nainggolan è strettamente legato alle dinamiche e alla sua vita in Sardegna. Il Cagliari rappresenta un club davvero speciale e il cui posto nel suo cuore è difficilmente cancellabile. Ecco perché, come riporta il quotidiano “La Nuova Sardegna” il centrocampista belga starebbe cercando di guadagnare quanto più tempo possibile prima di decidere del proprio futuro.

Le chance di un ritorno da protagonista all’Inter sono quasi nulle. Era complicato con Conte. Lo sarà ancor di più con Simone Inzaghi. Il Napoli continua a pressarlo ma Nainggolan si nega preferendo aspettare la decisione del Cagliari e soprattutto la capacità della squadra di far fronte all’ingaggio da 3 milioni di euro a stagione.