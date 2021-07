Napoli, Spalletti punta su Malcuit ed Ounas: entrambi andranno in ritiro

Presto il Napoli inizierà il ritiro precampionato. Luciano Spalletti, per via delle Nazionali, non avrà l’intera rosa a disposizione e procederà a convocare anche calciatori che negli scorsi anni non sono riusciti ad esprimersi al massimo.

Tra questi vi sono anche due rientranti dal prestito, Kevin Malcuit e Adam Ounas. Entrambi hanno voglia di rivincita.

Luciano Spalletti, infatti, ha già comunicato ai due calciatori che faranno parte del ritiro e di prepararsi per giocarsi le proprie carte.

Sia Malcuit che Ounas potrebbero restare a Napoli. Una sorpresa considerando che ormai nessuno più sembrava contarci all’interno dell’ambiente azzurro.

L’obiettivo del nuovo allenatore è puntare sull’intera rosa a disposizione senza avere titolarissimo. Proprio questa è stata una delle richieste di Aurelio De Laurentiis, il quale non ha gradito alcuni metodi dell’ex allenatore Rino Gattuso.