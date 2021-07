Napoli, Spalletti punterà su Malcuit: sarà il vice Di Lorenzo

Luciano Spalletti prepara la sua prima volta sulla panchina del Napoli. Presto gli azzurri si incontreranno in ritiro per iniziare la preparazione della nuova stagione con l’obiettivo di arrivare in Champions League.

Il mister ha intenzione di ribaltare le gerarchie decise da mister Rino Gattuso e puntare su tutti i calciatori presenti in rosa.

Alcuni di questi ritorneranno da prestiti. Tra questi vi è anche Kavin Malcuit. Il calciatore è stato infatti in prestito per sei mesi alla Fiorentina ed ora ritorna in Campania con l’obiettivo di conquistare Luciano Spalletti.

Secondo le ultime indiscrezioni il mister vorrebbe puntare su Malcuit e farlo diventare il vice Giovanni Di Lorenzo.

Spalletti, infatti, ritiene Malcuit una valida alternativa al calciatore ora impegnato con la Nazionale italiana. Prima del brutto infortunio Malcuit stava offrendo prestazioni di tutto rispetto.