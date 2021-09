Napoli, Spalletti raddoppia: non più solo allenatore del club ma anche mediatore tra società e giocatori

Luciano Spalletti è l'uomo della provvidenza in questo nuovo Napoli. Allenatore, psicologo e mediatore tra le parti, il toscano è l'uomo su cui tutti puntano per un campionato e una Europa League da protagonisti.

La scelta tecnica che ha portato ad assumere come allenatore del Napoli, Luciano Spalletti sta ampiamente ripagando gli sforzi fatti. La società ha puntato su un tecnico di grande esperienza -anche internazionale- per dare un segnale forte a tutto l’ambiente. Seppur all’inizio accolto con diffidenza, l’ex Roma, Inter e Fiorentina, è però riuscito a conquistarsi la fiducia di tutto l’ambiente tanto da essere diventato per molti una specie di fratellone a cui esternare tutti i propri problemi.

Spalletti è diventato, dunque, il paladino dei propri giocatori che guardano a lui per risolvere anche questioni spinose come rinnovi contrattuali e maggior minutaggio per essere notati dai propri ct. Una ventata di novità in seno al club che ne giova anche e soprattutto a livello di prestazioni.

Come riporta il quotidiano “La Repubblica” nell’edizione odierna “Il nuovo tecnico si sta dando assai da fare per rasserenare l’ambiente e in ugual misura per chiarire le divergenze tra il club e i giocatori da troppo tempo separati in casa“.

“La società e i giocatori hanno capito che divisi non si va da nessuna parte ed è un bene che all’appello abbia risposto presente pure Insigne, che ha rotto gli indugi e si è imbracato sul volo charter decollato da Capodichino, nonostante il dolore al ginocchio”, così conclude il quotidiano.

Dunque, tutti uniti per garantirsi un campionato ad altissimi livelli e una partecipazione in Europa League che possa anch’essa regalare forti emozioni e perché no, anche dolci soddisfazioni. Spalletti in questo nuovo ruolo da moralizzatore e di cuscinetto tra proprietà e rosa ci sta da dio.