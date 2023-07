Napoli, Spalletti rifiuta contratto milionario dall’Arabia Saudita: il motivo

Luciano Spalletti, molto probabilmente, tornerà in gioco prima di un anno. Non ci sarà nessun anno sabbatico come dichiarato dallo stesso allenatore: “Anno sabbatico? Ve lo siete inventato voi e ve lo portate avanti voi, ho detto che avevo bisogno di tirare il fiato e delle cose da sistemare. Mi ci vuole un po’ di tempo, poi vedrò quello che mi passa davanti e valuterò le cose di cui ho bisogno. Avevo bisogno di stare fermo e imparare dagli altri allenatori. Ma non mi assomiglia il concetto di anno sabbatico, non è che si possa dire se l’anno prossimo rientrerò. Le esigenze cambiano, si viene attratto da altre cose“.

Il futuro dell’allenatore Campione d’Italia, però, non sarà in Arabia Saudita. Il mister, infatti, ha gentilmente declinato la proposta milionaria proveniente dall’Al-Alhi, il quale aveva offerto all’ex mister del Napoli un contratto faraonico con stipendio compreso tra 15 e 20 milioni di euro a stagione. Il motivo del suo rifiuto, probabilmente, è legato alla sua sfera familiare e alla sua volontà di non allontanarsi dalla famiglia dopo anni già passati a Napoli.