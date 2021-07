Napoli, Spalletti rimprovera gli azzurri a Dimaro: “Fraseggio troppo lento!”

In quel di Dimaro si sta svolgendo in questi giorni il primo ritiro estivo del Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano sta approfittando dell’occasione per testare l’organico azzurro e per toccare con mano quanto immaginava prima di insediarsi ufficialmente sulla panchina partenopea.

Ad attenderlo nei campi del Trentino vi è stato un gruppo di calciatori solido e determinato, desideroso di dimenticare quanto prima il triste epilogo della scorsa stagione. Ed è in questo clima armonioso che Spalletti sta gettando le basi tecnico-tattiche per la stagione che si appresta ad iniziare.

La prima cosa che si nota del tecnico di Certaldo è il suo martellare sui concetti fondamentali. Su tutti, il fraseggio con il pallone. Nelle ultime ore le persone presenti agli allenamenti hanno potuto captare con chiarezza la seguente frase: “Il pallone va troppo piano, questo fraseggio così lento non voglio vederlo più!”.

Un diktat quindi che ricalca il modo di giocare del Napoli recente, da Maurizio Sarri a Gennaro Gattuso, passando in parte per Carlo Ancelotti. D’altronde Luciano Spalletti ha dimostrato già nelle sue esperienze passate di saper fare del possesso palla la propria arma principale.

E così in quel di Dimaro sta nascendo in questi giorni una squadra offensiva, duttile, propositiva ed ambiziosa. Il modulo cardine sarà ovviamente il 4-2-3-1, ma Spalletti non disdegna l’uso del 4-3-3 in determinate gare.