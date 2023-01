Napoli, Spalletti risponde a tono alla domanda del giornalista DAZN: “Non faccia l’allusivo”

Al termine della partita contro la Sampdoria, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è rimasto infastidito da una domanda posta da parte di un giornalista di DAZN, il quale aveva chiesto spiegazioni in merito a quanto accaduto per i due calci di rigore.

“Noi siamo organizzati bene. Non faccia l’allusivo. Per cui mi faccia la domanda come la deve fare. Il secondo ho detto io di farlo battere ad Elmas. Il primo invece avevo indicato io il tiratore e poi i calciatori in campo si sono messi d’accordo. Quindi siamo organizzati bene. Lo ripeta”.

Il mister partenopeo non ha quindi gradito la domanda del giornalista. Durante i due calci di rigore, infatti, sembra esserci stato qualche fraintendimento tra la panchina e la squadra in campo.

Luciano Spalletti ha infine aggiunto: “Il rigorista è Kvara, doveva tirarlo lui. Poi se c’è un altro che vuole batterlo e si mettono d’accordo va bene. Politano tra l’altro sa batterli”

“Sono cose normali, ma andare a mettere il dubbio ‘Allora sui rigori c’è qualcosa che non va’ non va bene“.