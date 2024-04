Napoli, Spalletti scoprì un “fenomeno” durante il suo ingresso nel club

Quando Luciano Spalletti fece il suo ingresso al Napoli, aveva una visione chiara della squadra azzurra, una rosa che conteneva talenti di prim’ordine, tra cui spiccava Victor Osimhen. La squadra era pronta, mancava solo la spinta giusta per prendere il volo. In quel momento, però, il giovane nigeriano non godeva ancora della fama mondiale che lo circonda oggi. Sebbene fosse dotato di una potenza fisica notevole, mostrava alcuni limiti.

Per Spalletti è un fenomeno

Spalletti, tuttavia, non nutriva alcun dubbio riguardo a Osimhen: “Per me è un fenomeno“, dichiarò con convinzione. Nonostante il clima di scetticismo che lo circondava, il mister vide i risultati andare dalla sua parte.

Con il passare del tempo, Osimhen non solo si è dimostrato un goleador implacabile, ma ha anche fatto grandi progressi dal punto di vista tecnico. Questo successo è stato attribuito non solo alla dedizione del centravanti, ma anche al lavoro svolto dallo staff tecnico di Spalletti.

Oggi è Francesco Calzona a godersi i frutti di questo impegno. Il tecnico è perfettamente cosciente del fatto che per qualificarsi in Champions la squadra ha necessità di far giocare Osimhen il più possibile.