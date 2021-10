Napoli, Spalletti: “Terzino sinistro? Abbiamo Ghoulam che sta fuori che è fortissimo”

Ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sconfitta di Europa League e di alcuni dei suoi calciatori presenti in squadra, tra cui l’attaccante Lorenzo Insigne.

“Secondo me è facile da valutare, io ho da portare Insigne fresco a Firenze. Nei miei programmi c’era di sostituirlo al 60’/70′. A quel punto lì hai un uomo in meno, devi coprire a tutta fascia, ho più equilibrio perché Politano è più difensivo di lui, ha giocato comunque un tempo e me lo ritrovo nelle condizioni giuste per la partita di domenica“.

“Problemi terzino sinistro? È un’analisi corretta, però abbiamo Ghoulam che sta fuori che è fortissimo. Bisogna vedere come torna nella partita reale, che possibilità avrà“.

Sono queste le parole di Luciano Spalletti al termine della gara. Il mister ha sottolineato la presenza di Ghoulam, il quale si sta allenando ormai da diversi giorni con la squadra.

Il mancato acquisto di un terzino sinistro è quindi dovuto alla presenza di Ghoulam. Aurelio De Laurentiis ha quindi deciso di non acquistare nessun giocatore sulla corsia sinistra per aspettare il terzino algerino.