Napoli, Spalletti va via? ADL ha già contattato Conte

Con Spalletti che sembra indirizzato verso l’addio al capoluogo campano, Aurelio De Laurentiis avrebbe già contattato Antonio Conte per avere notizie su un suo possibile futuro in azzurro

Difficile pronosticare cosa avverrà nel futuro prossimo, ma a quanto pare Luciano Spalletti non avrebbe gradito che il Napoli abbia esercitato l’opzione per rinnovare il suo contratto fino al 2024. Opzione che potrebbe scatenare ora il malcontento, con l’allenatore partenopeo che sembra intenzionato ad andarsene.

Nelle idee di Spalletti, infatti, ci sarebbe il volere di confermare alcuni dei protagonisti di questa stagione. Da Giuntoli (Vicino alla Juventus) a Kim (Che potrebbe partire in Inghilterra, passando per Kvaratskhelia (sempre più nel mirino delle big europee) e Victor Osimhen. Il nigeriano sembra quello più vicino all’addio, con Spalletti che non gradirebbe queste eventualità.

Il futuro del Napoli

In tal senso Aurelio De Laurentiis si sarebbe già mosso per cercare un sostituto. Infatti, nel mirino del presidente ci sarebbe Antonio Conte, con cui sarebbero già iniziati i contatti. Il patron partenopeo vorrebbe cercare di prendere l’ex allenatore di Juventus e Inter, che è stato da poco esonerato dal suo ruolo al Tottenham.

Nelle idee azzurre, in tal senso, potrebbe esserci anche Dejan Kulusevski su cui, per ora, non c’è stata alcuna conferma di interesse e alcun contatto. Il giocatore svedese è un pupillo di Conte, che potrebbe far carte false pur di averlo nel caso in cui dovesse lasciare Londra per tornare a Torino. La Juventus sembra intenzionata a cederlo in ogni caso, con il calciatore pronto ad andare via.