Napoli, Spalletti va via: la rivelazione di ADL agli amici, impazza un nome a sorpresa

“Luciano Spalletti, dal 5 giugno, non sarà più l’allenatore della SSC Napoli“, sono queste le dichiarazioni di Ciro Venerato ai microfoni della RAI. Il mister azzurro, infatti, sarebbe pronto ad inviare una pec alla società per comunicare ufficialmente la decisione presa durante la cena di qualche giorno fa.

Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, è già alla ricerca di un nuovo allenatore, con diversi nomi che circolano in queste ore. Secondo le ultime indiscrezioni, i candidati alla panchina partenopea sarebbero tre: Roberto De Zerbi, Antonio Conte e Raffaele Palladino. Proprio quest’ultimo, in particolare, sarebbe un pallino del presidente, il quale avrebbe rivelato ai suoi amici tutto il suo ‘amore calcistico’ per l’allenatore del Monza: “Mi piace da morire“.

Intanto, nelle ultime ore, impazza un nuovo nome a sorpresa per prendere il posto di Luciano Spalletti: Julian Nagelsmann. Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis sarebbe già entrato in contatto con gli agenti dell’allenatore per capire la disponibilità ad un trasferimento in Campania.