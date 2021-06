Napoli, Spalletti valuterà Malcuit a Dimaro: sarà lui il sostituto di Hysaj?

Pian piano sta nascendo il Napoli di Luciano Spalletti. Il mister azzurro ha già in mente la squadra per la prossima stagione e in questi giorni sta lavorando con la dirigenza per mettere a punto nuove strategie.

Il nuovo mister vuole si ripartire da quanto fatto da Rino Gattuso in questo anno e mezzo ma vuole anche dare possibilità di esprimersi a tutti.

Tra questi vi sarebbe anche Kevin Malcuit, il quale ritornerà a Napoli dopo il prestito alla Fiorentina di sei mesi.

Spalletti ha deciso che il giocatore sarà valutato durante il ritiro di Dimaro ed eventualmente schierato come secondo di Di Lorenzo.

Prima dell’infortunio Malcuit aveva raggiunto buoni livelli. Ora per il giocatore è arrivato il momento di ripartire e l’arrivo di Spalletti potrebbe rappresentare una grande opportunità per il calciatore.