Napoli, Sparnelli: “Gattuso ha fortemente voluto la permanenza di Lozano”

Massimo Sparnelli, giornalista ed ex addetto stampa del club azzurro, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni del programma televisivo “Tifosi Napoletani”, in onda sul canale Tele A. In particolare il giornalista ha riportato un aneddoto riguardante l’attuale rosa del Napoli. Ecco le sue parole.

“La conferma di Hirving Lozano è stata fortemente voluta da Gennaro Gattuso. ‘Lozano farà una grande stagione’, questo è stato il pensiero esternato dal mister dei partenopei a De Laurentiis”.

Un aneddoto non banale che quindi fa presagire il ruolo importantissimo che il Chucky ricoprirà nel corso della stagione calcistica che sta per iniziare. Arrivato a Napoli per più di 40 milioni, il calciatore messicano, pur giocando spesso sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti, ha parecchio deluso le aspettative.

L’avvento di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra ne aveva poi drasticamente ridotto il minutaggio. Nell’ultima parte di stagione però, un’evidente evoluzione nel gioco dell’ex PSV, aveva sorpreso particolarmente il tecnico calabrese.

Poi il ritiro in quel di Abruzzo ha permesso a Lozano di mettersi in mostra e convincere Gennaro Gattuso, il quale ora non ha più dubbi sulla sua qualità. Ovviamente ci saranno delle gerarchie da scalare, eppure il Chucky avrà sicuramente tantissime chance da sfruttare nel corso della stagione.