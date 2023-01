Napoli spento al Meazza, tifosi preoccupati: “Si è spenta la luce, il responsabile è uno solo”

Contro l’Inter, al Meazza, è arrivata la prima sconfitta in Serie A della SSC Napoli. Gli uomini di Luciano Spalletti non sono riusciti ad uscire imbattuti al rientro dalla sosta mondiale ed ora la corsa per lo Scudetto è riaperta.

I tifosi azzurri non sono rimasti soddisfatti della gara, con molti calciatori che sono risultati sottotono. Come amichevoli durante la sosta, alcuni big sembrano non essere nella forma migliore.

Più della sconfitta, è la prestazione la notizia peggiore per i tifosi azzurri, i quali hanno dovuto attendere quasi due mesi per vedere una squadra spenta.

“Il peggiore è stato Spalletti, doveva sostituire prima dei calciatori impresentabili“, “Si è spenta da luce, succede sempre a gennaio: addio Scudetto“, sono alcuni dei commenti presenti sul web.

Il Napoli avrà la possibilità di riprendere il cammino già domenica. Allo stadio Maradona è in programma la partita casalinga contro la Sampdoria.