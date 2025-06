Napoli, spesa da oltre 100 milioni dall’Atalanta? Non solo Lookman, Conte apprezza altri calciatori della Dea

La SSC Napoli, dopo aver perfezionato i colpi De Bruyne e Marianucci, lavora per assicurare ad Antonio Conte nuovi acquisti. Nel mirino, nelle ultime ore, sono finiti diversi calciatori dell’Atalanta, con il club partenopeo intenzionato ad acquistare i migliori calciatori del club di Bergamo.

In primis, il nome che stuzzica Conte, la dirigenza ed anche i tifosi è l’attaccante Ademola Lookman. La famiglia Percassi non ha intenzione di cedere il suo fuoriclasse se non per una cifra di 60 milioni di euro. Il Napoli non vorrebbe andare sopra i 50, ma una soluzione potrebbe sicuramente trovarsi a metà strada.

NAPOLI, OLTRE 100 MILIONI DI EURO ALL’ATALANTA? LOOKMAN IL GRANDE SOGNO, MA ANTONIO CONTE APPREZZA ANCHE ALTRI TRE CALCIATORI DELLA DEA: SCALVINI, HIEN E BELLANOVA

Lookman, però, non è l’unico calciatore che interessa al Napoli. In difesa Conte apprezzerebbe uno tra Scalvini ed Hien, il primo valutato 35 milioni ed il secondo 30. Un altro nome che il Napoli sta sondando, è Raul Bellanova, valutato 20 milioni. Il Napoli, quindi, potrebbe utilizzare una parte consistente del suo budget, oltre 100 milioni di euro, per acquistare calciatori dell’Atalanta.