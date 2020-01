Napoli, spesi altri 20 mln complessivi: è l’ultimo acquisto di gennaio?

La SSC Napoli è al lavoro non solo per il presente, ma anche per il futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha intenzione di ripartire col botto nella nuova stagione e la conferma arriva dagli acquisti messi a segno in questi giorni di gennaio: Lobotka, Demme, Rrahmani e Politano.

Il mercato invernale del Napoli è davvero sontuoso. Aurelio De Laurentiis mai si era spinto così tanto in alto durante la sessione di gennaio. Il presidente, inoltre, sta perfezionando anche altri acquisti che saranno utili per la prossima stagione.

Dopo quanto accaduto nel mese di Novembre con l’ammutinamento, il presidente ha intenzione di fare una vera e propria rivoluzione, rivoluzione iniziata già in questo gennaio. Inoltre, è arrivata l’ufficialità anche per un altro calciatore, l’attaccante della SPAL Andrea Petagna.

L’ex attaccante dell’Atalanta, come Rrahamani, arriverà in azzurro solo il prossimo giugno e potrebbe essere il sostituto di Fernando Llorente, destinato a lasciare Napoli tra sei mesi per trovarsi una nuova destinazione in cui giocare questi ultimi anni della sua carriera fatta di diversi successi.

Andrea Petagna arriva a Napoli per circa 17/18 milioni di euro più bonus che dovranno essere raggiunti nella prossima stagione e che possono portare il prezzo del cartellino a 20 milioni di euro complessivi. Petagna rappresenta l’ultimo grande colpo del mercato della SSC Napoli che, considerando la situazione attuale, potrebbe ancora stupire con qualche altro acquisto durante i prossimi mesi.