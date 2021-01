Napoli-Spezia decisiva per Gattuso: in caso di sconfitta potrebbe rassegnare le dimissioni

Aurelio De Laurentiis ha confermato la fiducia a Rino Gattuso e al suo staff. Per ora, quindi, il mister è al sicuro ma tutto potrebbe cambiare in caso di sconfitta, questa sera, contro lo Spezia.

Il presidente azzurro è infatti stato sincero con il mister azzurro, confermandolo alla guida ma chiedendo immediatamente un cambio di rotta, soprattutto in campionato dove la qualificazione in Champions non può sfumare.

Ma quindi, cosa accadrà in caso di risultato negativo contro lo Spezia allo Stadio Maradona? La squadra di Italiano ha infatti già battuto gli azzurri qualche giornata fa e ora sogna di ripetersi.

In caso di sconfitta potrebbe essere lo stesso Rino Gattuso a rassegnare le dimissioni. Il mister, come ha sempre fatto, non vuole essere pagato per un lavoro che non può svolgere o per rapporti tesi con la società.

Già ai tempi del Milan, infatti, il mister azzurro decise di andare via per rapporti non più concordi con la proprietà. In caso di vittoria, invece, Gattuso dovrà confermarsi anche in campionato e fare risultato pieno nelle prossime due giornate.