Napoli-Spezia, Italiano convoca subito il nuovo acquisto: Riccardo Saponara

Alle ore 18 Napoli e Spezia scenderanno in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona la squadra di Rino Gattuso cerca la seconda vittoria consecutiva per confermarsi tra le squadre pretendenti ad un posto per la prossima Champions League.

Tra gli azzurri non ci sarà, ovviamente, Victor Osimhen. L’attaccante azzurro è ancora infortunato ed in più è stato anche colpito dal Covid durante le feste natalizie nella sua Lagos.

Intanto lo Spezia arriva a Napoli con l’intenzione di fare punti, e, con un nuovo acquisto: Riccardo Saponara.

Portieri: Krapikas, Provedel, Rafael

Difensori: Dell’Orco, Erlic, Ferrer, Ismajli, Marchizza, Ramos, Terzi, Vignali

Centrocampisti: Agoume, Deiola, Maggiore, Pobega, Saponara, Sena

Attaccanti: Agudelo, Farias, Gyasi, Nzola, Piccoli

Questa la lista dei convocati di mister Italiano, il quale ha deciso di portare subito Saponara nonostante i pochi allenamenti con la squadra.