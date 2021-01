Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali: Lozano schierato come falso nove

Tra meno di mezz’ora il Napoli scenderà in campo allo stadio Diego Armando Maradona contro lo Spezia di Italiano. Poche le novità in campo per la squadra di Rino Gattuso, con Hirving Lozano che sarà schierato al centro dell’attacco al posto di Andrea Petagna.

Queste le formazioni ufficiali della partita:

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Politano, Zielinski, Insigne, Lozano.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Deiola; Agudelo, Nzola, Farias.

Tra pali confermato ancora una volta Ospina, con nessun cambio in difesa. Anche a centrocampo il mister non farà cambi. L’unica novità vi sarà in attacco, con il messicano Hirving Lozano che sarà schierato da falso nove come fatto anche lo scorso anno da parte di Carlo Ancelotti.

Sul settore destro del campo, invece, giocherà Politano. L’ex attaccante dell’Inter è scalpitante dopo l’ultima partita contro il Cagliari iniziata dalla panchina.