Napoli-Spezia, le probabili formazioni: 4-3-3 con Lozano punta centrale

Napoli e Spezia scenderanno in campo questa sera alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri arrivano alla sfida non in ottime condizioni dopo la sconfitta contro il Verona e le voci sull’esonero di Gattuso.

Per la gara il mister partenopeo è pronto a schierare la migliore squadra con alcuni cambi comunque importanti. Queste dovrebbero essere le probabili formazioni, con l’arbitro Fourneau che dirigerà la gara.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Agudelo, Galabinov, Verde.

ARBITRO: Fourneau

Rino Gattuso è pronto a schierare Elmas a centrocampo al posto di Bakayoko. L’obiettivo è farlo riposare per averlo pronto per la prossima partita. In attacco spazio a Lozano da punta centrale. Gattuso, infatti, ancora non se la sente di far giocare Mertens o Osimhen dal primo minuto dopo il lungo periodo di stop.