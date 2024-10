Napoli, Spinazzola ed Antonio Conte: il mister ha voluto fortemente il calciatore della Roma

Leonardo Spinazzola è stata una scelta di Antonio Conte. Il mister partenopeo non si è fatto sfuggire l’ex calciatore della Roma svincolatosi lo scorso 30 giugno. L’europeo vinto nel 2021 lo ha consacrato anche se il terribile infortunio rimediato non gli ha permesso di esprimersi al massimo in questi anni.

Nel periodo estivo, La Gazzetta dello Sport scriveva come sia stato fortemente voluto dal nuovo allenatore partenopeo: “Antonio Conte ha spinto fortemente per il suo arrivo, reputandolo uno dei migliori esterni italiani a tutta fascia. Un’occasione a zero che il Napoli non si è fatto sfuggire: Spinazzola si legherà al club di Aurelio De Laurentiis per le prossime due stagioni, a 1,8 milioni netti l’anno”.

SPINAZZOLA OCCASIONE A COSTO ZERO PER IL NAPOLI DI ANTONIO CONTE: IL MISTER CREDE FORTEMENTE NELLE POTENZIALITA’ DELL’EX TERZINO DELLA ROMA DI DANIELE DE ROSSI

Fondamentale, per l’arrivo di Spinazzola, Antonio Conte. Il mister ha convinto Manna ad ingaggiare il calciatore, convincendo la dirigenza che il ragazzo è riuscito a recuperare il massimo della sua condizione fisica: “Fidati, è fortissimo e inoltre ha recuperato una ottima condizione fisica”, sarebbero state le parole del mister al nuovo dirigente partenopeo.