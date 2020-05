Napoli, spiragli per il rinnovo di Callejon: forte la volontà di Gattuso

Come ormai noto in questi ultimi giorni, Dries Mertens continuerà ad essere un giocatore del Napoli per i prossimi due anni. L’attaccante belga infatti è pronto a firmare un biennale da circa 12 milioni in totale più bonus, mettendo fine a tutti i rumors che lo volevano all’Inter.

Insieme però alla situazione del belga vi è sempre stata un’altra trattativa allo stesso modo in bilico, ovvero quella riguardante Josè Maria Callejon. Fino ad oggi si è sempre parlato di possibilità di rinnovo per quest’ultimo pari a 0. Qualcosa però, con la fumata bianca per il rinnovo di Mertens, sembra iniziata a muoversi anche per lo spagnolo.

Secondo soprattutto l’edizione odierna del media spagnolo AS infatti, la trattativa tra Callejon ed il Napoli non è definitivamente tramontata e, anzi, potrebbe riaccendersi a breve. Come per il centravanti belga, decisiva potrebbe risultare la volontà di Gennaro Gattuso.

Il tecnico calabrese infatti non ha mai nascosto la sua ammirazione per l’esterno spagnolo e non è difficile immaginare la sua voglia di riconfermare il ragazzo di Motril nella rosa azzurra. Un dialogo con il calciatore e con De Laurentiis potrebbe così rapidamente cambiare le carte in tavola.

Il tempo comunque stringe poiché il contratto di Jose Maria Callejon scadrà il 30 giugno. Su di lui vi sono ancora gli interessamenti di Siviglia e Valencia, i quali permetterebbero allo spagnolo di ritornare nella sua madre patria.