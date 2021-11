Napoli, spunta Augello come alternativa a Mandava: i dettagli

In casa Napoli la priorità di mercato continua ad essere l’acquisto di un terzino sinistro. Mario Rui evidentemente non può reggere l’intera stagione ai livelli attuali, ed in più Luciano Spalletti non pare valutare pronto Faouzi Ghoulam, nonostante l’algerino abbia recentemente dichiarato di essere ormai al 100%.

A tale proposito la lista degli obiettivi stilata da Cristiano Giuntoli è folta. Il piano A rimane Reinildo Mandava, seguito a ruota da Mazraoui dell’Ajax e Parisi dell’Empoli. Nelle ultime ore però, almeno secondo quanto riportato dal portale Fantacalcio, vi sarebbe un nome nuovo in orbita Napoli.

Si tratta di Tommaso Augello, terzino sinistro della Sampdoria. Il classe ’94 già in passato è stato accostato al Napoli, ma del suo approdo in azzurro non se ne fece nulla. Ora però i tempi potrebbero essere maturi, anche perché la volontà di Giuntoli nell’acquistare un terzino sembra essere maggiore rispetto al passato.

Tra le caratteristiche più apprezzabili di Augello vi sono fisicità e tecnica. Il difensore italiano ha finora collezionato con la maglia della Sampdoria 11 presenze e 1 gol in stagione. Lo scorso anno le statistiche totali segnano 37 presenze ed 1 gol.

Insomma, un ottimo giocatore che conosce benissimo la Serie A e che garantirebbe al Napoli tanta costanza ad un prezzo modico. L’impressione comunque è che il calciatore blucerchiato sia lontano da essere la prima scelta della dirigenza partenopea, ma nel calciomercato tutto può succedere.