Napoli, spunta Baroni per la panchina: De Laurentiis valuta il ritorno di un ex eroe azzurro

Il Napoli sta valutando Marco Baroni come possibile nuovo allenatore, nel caso in cui Antonio Conte lasci la guida tecnica. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis nutre un forte apprezzamento per Baroni, attuale tecnico della Lazio, sia per la sua personalità che per il suo stile di gioco

Baroni, 61 anni, ha una lunga carriera sia da giocatore che da allenatore. Come calciatore, è ricordato per aver segnato il gol decisivo che consegnò al Napoli il secondo scudetto nella stagione 1989-1990 . Da allenatore, ha maturato esperienze in diverse squadre, tra cui Lecce, Benevento e Lazio, mostrando capacità di gestione e adattabilità.

L’interesse di De Laurentiis per Baroni si inserisce in un contesto di possibili cambiamenti sulla panchina del Napoli. Sebbene non ci siano trattative ufficiali in corso, il nome di Baroni è emerso come una delle opzioni considerate dalla dirigenza partenopea.

Una scelta di forza, se dovesse lasciare Antonio Conte

La scelta di puntare su Baroni potrebbe rappresentare un ritorno alle origini per il Napoli, affidandosi a una figura che conosce bene l’ambiente e che ha già lasciato un segno nella storia del club. Inoltre, la sua esperienza e il suo approccio tattico potrebbero contribuire a dare nuova linfa al progetto tecnico della squadra.

Resta da vedere come si evolveranno le dinamiche interne al club e se Baroni sarà effettivamente chiamato a guidare il Napoli nella prossima stagione. Nel frattempo, il suo nome continua a circolare come una delle possibili soluzioni per il futuro della panchina azzurra.