Napoli, spunta il “nuovo” Adebayor per l’attacco

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli sarebbe intenzionato a tentare un approccio per Denkey del Club Brugge. Il togolese è stato paragonato al connazionale Emmanuel Adebayor

Difficilmente le nazionali africane tirano fuori attaccanti degni di nota o, almeno, così tanti da far straripare di gol i campionati maggiori. Victor Osimhen continua ad essere il più prezioso in attività e anche quello che segna maggiormente tra tutti i campionati maggiori europei.

Trovare una punta centrale africana che segni tanto al giorno d’oggi è diventato complicato con il solo Guirassy, appena passato al Borussia Dortmund, che sembra essere capace di inseguire il napoletano. Più dietro c’è Nicolas Jackson del Chelsea che, però non è ancora esploso definitivamente. Tra le scommesse del continente africano in Europa ci sono alcuni giocatori interessanti, come Konaté del Salisburgo, Gift Orban del Lione e Kevin Denkey del Cercle Brugge.

Il nuovo Adebayor

È proprio Kevin Denkey colui di cui si parla in questa situazione, perché il classe 2000 sarebbe finito di prepotenza nel mirino di Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis per rinforzare la rosa del Napoli. Lì davanti i partenopei, come raccontato ca TMW, stanno pianificando una rivoluzione e sembra saluteranno in tanti.

Giovanni Simeone, come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, è nel mirino della Lazio e potrebbe salutare. Nel caso in cui dovesse accadere, il Napoli punterà con sicurezza verso due attaccanti. Uno è sicuramente Romelu Lukaku e l’altro potrebbe essere proprio Kevin Denkey. Per lui, la squadra belga chiede circa 15-20 milioni, visto che in questa stagione è quasi riuscito a star dietro ad Harry Kane per la vittoria della scarpa d’oro.