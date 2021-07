Napoli, spunta il sostituto di Insigne: pronto Boga dal Sassuolo

Il caso Insigne continua a destare preoccupazione in quel di Napoli. Il capitano azzurro ha il contratto in scadenza nel 2022 e l’accordo per il rinnovo contrattuale è ancora lungi dall’essere trovato. A breve vi sarà l’incontro decisivo tra le parti. Appare evidente che una soluzione va trovata, in un senso o nell’altro.

Intanto per precauzione il Napoli inizia a guardarsi intorno alla ricerca di un’eventuale sostituto del numero 24. A tale proposito la dirigenza azzurra ha individuato in Jeremie Boga il sostituto ideale del ragazzo di Frattamaggiore.

L’ala del Sassuolo è un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis, il quale aveva già provato a portarlo a Napoli qualche stagione fa. L’affare non è mai andato in porto, eppure per motivi economici quest’anno potrebbe essere quello giusto per trovare un accordo.

Il Sassuolo infatti non vorrebbe vendere il proprio calciatore, che però ha il contratto in scadenza nel 2022. Va da sé che il valore del cartellino di Boga è vertiginosamente calato rispetto a qualche tempo fa. Ora per prendere il calciatore potrebbero bastare poco meno di 20 milioni di euro.

Inoltre anche lo stipendio dell’ala offensiva è nettamente alla portata del Napoli. Al Sassuolo infatti Boga percepisce attualmente circa 600 mila euro. Il club azzurro invece gliene offrirebbe circa 1 milione e mezzo all’anno.