Napoli, spunta l’ipotesi Juric per il post Gattuso: la situazione

Secondo la Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli non sarebbe ancora saldo, tutt’altro. I continui slittamenti della firma per il rinnovo contrattuale non fanno presagire nulla di buono e Aurelio De Laurentiis, nonostante le prevedibili dichiarazioni di facciata, non è pienamente convinto che l’allenatore calabrese abbia ancora le redini della squadra salde nelle sue mani.

Così neanche un bel filotto di vittorie potrebbe salvare la panchina di Gennaro Gattuso, che ora ha l’arduo compito di convincere il proprio presidente ed un po’ tutta la piazza. Eppure, secondo la rosea, qualsiasi sforzo potrebbe anche non bastare.

Secondo quanto raccontato dal giornale sportivo italiano, sul taccuino del patron azzurro per la panchina del Napoli della prossima stagione vi è, quasi in pole position, il nome di Ivan Juric. L’allenatore dell’Hellas Verona sta impressionando tutti per il bel campionato di cui la sua squadra si sta rendendo protagonista e potrebbe così essere pronto al salto di qualità in una big del calcio italiano.

L’idea di Juric sulla panchina del Napoli è incentivata dal fatto che molto probabilmente il prossimo anno sbarcherà alle pendici del Vesuvio Mattia Zaccagni, fantasista dell’Hellas Verona e pupillo dell’allenatore ex Genoa.

Ovviamente solo un’ipotesi, perché al momento Gennaro Gattuso è l’unico artefice del proprio destino. Il Napoli è ancora in corsa su tutti i fronti e nessuna possibilità è fortunatamente preclusa. C’è ancora tanto da lavorare, chi vivrà, vedrà.