Il mercato del Napoli continua a regalare indiscrezioni e scenari inattesi. Tra i nomi che stanno animando le ultime ore c’è quello di Moise Kean, attaccante della Fiorentina che potrebbe finire nel mirino degli azzurri qualora Romelu Lukaku dovesse lasciare il club durante questa sessione estiva
Clamorosa indiscrezione
Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli starebbe monitorando con attenzione la situazione dell’ex Juventus, profilo particolarmente apprezzato anche da Massimiliano Allegri, tecnico che conosce molto bene il centravanti italiano. Kean, dal canto suo, non avrebbe intenzione di forzare la mano con la Fiorentina, ma la possibilità di giocare la Champions League potrebbe rappresentare un elemento importante nelle sue valutazioni.
Per arrivare all’attaccante viola, il Napoli potrebbe mettere sul tavolo una soluzione tecnica interessante. Tra i giocatori che piacciono alla Fiorentina c’è infatti Noa Lang. L’esterno olandese, attualmente non considerato centrale nel progetto azzurro, potrebbe diventare una pedina preziosa all’interno di una trattativa tra i due club. Anche Lorenzo Lucca resta un profilo seguito con attenzione dalla società viola.
Mercato pronto a infiammarsi
Non solo attacco, però, nei pensieri del Napoli. La dirigenza continua a lavorare anche per rinforzare altri reparti, con diversi nomi presenti sul taccuino del club. Molto dipenderà dalle eventuali uscite, che potrebbero aprire nuovi scenari e consentire ulteriori investimenti.